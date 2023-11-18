36 مؤسسة تعليمية بأبو تشت تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

أكد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة ابوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي وافقت على اعتماد مؤسستين تعليميتين بأبوتشت هما روضة مدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي ومدرسة الرحبات الابتدائية المشتركة، وبذلك تكون كل المؤسسات التعليمية بأبوتشت التي تقدمت للاعتماد والبالغ عددها 36 مؤسسة في العام الدراسي 2023/2022 قد حصلت علي شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام ورعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتورة دعاء عسران رئيس وحدة قياس الجودة الاعتماد بمديرية التربية والتعليم بقنا في الاهتمام بالتعليم وجودته.

وثمن مدير عام الإدارة هذه الخطوة التي تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التربوية وتهدف إلى التحقق من قدرة المؤسسة التعليمية علي تحقيق أهدافها وفق لرؤية مصر 2030 التي ترتكز على تربية الأجيال وتأهيلهم للقيام بدورهم في بناء مجتمعهم، فضلا عن كونها أداة تحفيز وتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء.

وأثني مدير عام الإدارة علي جهود فريق وحدة قياس الجودة الاعتماد بإلادارة بقيادة مجدي أمين رئيس الوحدة بالمدارس الصادر بحقها شهادة الاعتماد وأدائهم المستمر والمتميز في تحسين جودة تعليم أبوتشت.

ووجه قاصد تحية الشكر والتقدير لمديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس بها وكل من شارك في إنجاح هذا العمل المتميز.