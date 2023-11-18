حبس عاطل لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش 

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت ٢ كيلو حشيش بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط شخص بالدائرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.