مدبولي: أزمة العملة والدولار عابرة ويجب التعلم منها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفيًا من مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشجع وتدعم المصانع الجديدة، لتقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، من أجل كسر الأزمة الاقتصادية التي يجب أن يتعلم منها الجميع.

مدبولي يعقب على أزمة العملة والدولار

وأشار “مدبولي”، خلال فيديو مُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن الأزمة التي تمر بها مصر الآن، فيما يخص العملة والدولار هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة بسيطة، مشددًا على أنه يتم العمل على كسر الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أمه يجب أن نتعلم منها، وأن نتحول لدولة تمتلك مقدرات الإنتاج الخاص بنا، والمقدرات بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤمن بقدرات هذه الدولة ويستثمر مئات الملايين من الدولارات في مصانع خلال فترة زمنية قليلة، مؤكدا أنهم يعون إمكانيات مصر وقدراتها ولذلك يستثمرون لدينا.

وأشار “مدبولي”، إلى أنه يجري الاجتماع بشكل دوري مع المستثمرين، وشغل الدولة الشاغل اليوم هو الصناعة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، ونقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة المصريين والأجانب، مشددا على أن مصر تمتلك كل المقومات لنجاح قطاع الصناعة.