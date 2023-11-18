النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مشاجرة بـ«الخرطوش» بالمنيا

تباشر النيابة العامة ، اليوم السبت بمركز المنيا، التحقيق في واقعة مشاجرة بالسلاح النارى بين طرفين، أصيب خلالها 3 أشخاص بطلقات نارية «خرطوش».

وتستمع النيابة العامة لأقوال شهود العيان ، وتفريغ كاميرات المراقبة محيط محل الواقعة ، والتحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية ، وسماع اقوال المجني عليه واقوال الجانيين المتحفظ عليهم أثناء وعقب المشاجرة.

وتعود احداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز المنيا، يفيد بحدوث مشاجرة تطورت إلى معركة وإطلاق أعيرة نارية بعزبة الصفيح بمركز المنيا، وانتقل فريق البحث الجنائي والحماية المدنية والإسعاف إلى العزبة، حيث تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة بين طرفين، وقام أحد الطرفين بإطلاق أعيرة نارية «خرطوش».

وتسببت المشاجرة في إصابة 3 أشخاص بينهم طالبة، وهم كل من ، «سارة. ر. م» 12 سنة طالبة، و«إسلام. م. م» 22 سنة بدون عمل ، و«محسن. م. م» 21 سنة لا يعمل، جميعهم مقيمون بقرية البرجاية بمركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام للعلاج ، وإلقاء القبض على المتهمين والسلاح المستخدم، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على متهمين من الجانبين.