ضبط 90 مخالفة تموينية بديروط وإعدام 600 زجاجة خل بالقوصية

أكدت محافظة أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة المحتكرين وجشع التجار طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وإستمراراً لجهود المحافظة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

وتم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء في محافظة أسيوط بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فضلًا عن توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.

وفي هذا السياق وتنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز عدة حملات تموينية خلال اسبوع بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العقيد أحمد شكرى مدير الإدارة وبمشاركة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية ونواب رئيس المركز وأسفرت الحملات عن تحرير 90 مخالفة تموينية حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة تموينية منها 26 محضر نقص وزن و18 محضر مواصفات و19 محضر عدم نظافة و10 محضر عدم تسليم بون وعدد محضر عدم الإعلان عن المواعيد وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية منها 3 محاضر سكر بدون فواتير وضبط محضر أرز بدون فواتير و2 محضر سجائر بدون فواتير وضبط 300 كيلو سكر و50 كيلو أرز و477 علبة سجائر و18 كرتونة معسل و3 محاضر اسمنت بدون فواتير و3 طن أسمنت ومحضر تجميع 14 شيكارة كيماوي محضور بيعه خارج الجمعية الزراعية و5 محاضر عدم اعلان عن الأسعار.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز محضر إعدام 600 زجاجة خل غير صالح للاستهلاك الآدمي بناءا على محاضر إثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة والتي ضمت كل من سمير عبدالرحمن مدير مكتب مراقبة الاغذية والهلالي هلال عبدالحميد مفتش أغذية وأيمن محمود أبوزيد بإدارة البيئة بالقوصية وتأتي هذه العملية بعد الحملات التي تم شنتها الوحدة المحلية على الاسواق بالتنسيق مع سلامة الاغذية والتي أسفرت عن ضبط هذه الكمية وعليه تم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وصولاً الى إعدام هذه الكمية.