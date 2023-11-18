أرنولد شوارزنيجر في مرمى الاتهامات لهذا السبب (تفاصيل)

فاجئت سيدة أمريكية الفنان "أرنولد شوارزنيجر" برفعها لقضية ضده مدعية انه تسبب في إصابتها بإعاقة دائمة؛ بعد تعرضها لحادث سيارة في يناير 2022 وفقا لموقع The Blast .

أرنولد شوارزنيجر في مرمى الإتهامات

وادعت المتهمة شيريل أوغسطين أنها تُركت بـ"إعاقة دائمة" بعد إصابتها بالحادث، كما زعمت ان أرنولد طلب منها توظيف أطباء وجراحين لفحصها وعلاجها ورعايتها، ما أدى إلى انفاقها مبالغ مالية كنفقات طبية وعرضية.

أرنولد شوارزنيجر في مرمى الإتهامات

وأضافت "أوغسطين" في الدعوى القضائية أنها لم تكن قادرة على العمل منذ الحادث، كما فقدت القدرة على استخدام سيارتها، ودفعت نفقات أخرى من أموالها ؛ لذلك وجهت مطالب لشوازنيجر مفادها تغطية ما تكفلت به من أموالها الخاصة في اصلاح ما تسبب به.

أرنولد شوارزنيجر في مرمى الإتهامات

جدير بالذكر انه في شهر يناير من عام ٢٠٢٢ ذكرت بالفعل احدى الصحف أن "شوارزنيجر" كان متورطًا في حادث تحطم عدة سيارات في حي برينتوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا حيث كان يقود سيارته الرياضية على بعد ميل تقريبًا من منزله عندما اصطدم بسيارة أخرى، وانقلب عليها قبل أن يصطدم بسيارة ثانية من نوع "بورش كايين".

وفي ذلك الوقت، ذكرت الصحف أن سائق السيارة الأولى نُقل إلى مستشفى محلي بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

أرنولد شوارزنيجر

من هو أرنولد شوارزنيجر؟

أرنولد ألويس شوارزنيجر من مواليد 30 يوليو 1947، في ستيريا، النمسا، لاعب كمال أجسام، وممثل نمساوي و أمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية الثامن والثلاثون، بدأ تدريبات الأثقال في سن الخامسة عشرة، وفاز بلقب سيد الكون Mr. Universe في سن ال 22 كما فاز بمسابقة مستر أولمبيا Mr. Olympia 7 مرات.

وظل أرنولد وجهاً بارزاً في رياضة كمال الأجسام لفترة طويلة بعد تقاعده، وقد ألّف عدة كتب ومقالات عن هذه الرياضة، ثم اكتسب شهرته في جميع أنحاء العالم باعتباره رمزاً لأفلام الحركة بهوليوود، والذي لوحظ لدوره القيادي في أفلام مثل كونان البربري.