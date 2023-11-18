طلاب الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية يعدون مشروعًا لتطوير قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وذلك لمناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينة قنا عمرانيا والتي قام بإعدادها طلاب الفرقة الرابعة قسم عمارة كلية الفنون الجميلة

أعضاء الوفد

وضم الوفد أساتذة بقسم عمارة كلية الفنون الجميلة ، الدكتور محمد هشام سعودى و الدكتور خالد صلاح ، والدكتور أحمد الزيات ، والدكتور محسن مرداش والدكتورة شروق اليمانى، والمهندسة دنيا نبيل ، والمهندس مصطفى ابراهيم والمهندسة انجى خالد ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، إلي الإستراتيجية المتبعة من الدولة في توظيف ما يدرسه الطلاب بقسم العمارة، في تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني للمحافظات، والارتقاء بالبنية العمرانية ، بهدف ثقل مهارات خريجي كلية الفنون الجميلة من خلال معرفة ما يتم تنفيذه من المشروعات القومية علي أرض الواقع، مؤكدا علي ضرورة التعاون الكامل بين محافظة قنا وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لوضع خطط مستقبلية لتطوير كافة مدن المحافظة لخدمة أبناء محافظة قنا في كافة المجالات الخدمية.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من طلاب جامعة الاسكندرية في وضع الدراسات والأفكار والرؤى المستقبلية لتطوير مدينة قنا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتصبح مدينة ذات مقومات زراعية وصناعية وسياحية.

تطوير الصعيد

وأوضح الدكتور محمد هشام سعودى، أنه تم اختيار مدينة قنا لدراسة الوضع الراهن ، ودراسة تطوير المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني بها، والارتقاء بالبنية العمرانية، ووضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة، ضمن مشروع تطوير وتنمية إقليم الصعيد، والذى يعمل علية طلاب الفرقة الرابعة من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة كمشروع تخرج.

يذكر أن فاعليات اللقاء، تضمنت مشاهدة عرض تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان "دراسة الوضع الراهن لمدينة قنا " ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.



