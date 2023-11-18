 رضا عبد العال: فيتوريا يتعرض لضغوط لـ العفو عن  الثلاثي

هاجم رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، محاولات البعض للضغط على روي فيتوريا مدرب المنتخب للعفو عن الثلاثي المتمرد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات.

وأضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية: المدير الفني لمنتخب مصر سيضم إمام عاشور تحديدا خلال المعسكرات القادمة بسبب الضغوطات التي سيتعرض لها، رغم قراره السابق باستبعاد الثلاثي من الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف: يجب إبعاد الثلاثي لمدة طويلة حتي يعرفوا قيمة تيشرت المنتخب المصري.

وأوضح عبد العال: الأهلي قبل إمام عاشور حقق 5 بطولات مختلفة وبعد إنضمام عاشور الأهلي خسر بطولتين وده يؤكد أن عاشور لم يضف أي حاجة للأهلي حتي الآن.