الصحة الفلسطينية: الاحتلال نقل جثث مجمع الشفاء لمكان غير معلوم (شاهد)

طالبت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، منظمات المجتمع الدولي بضرورة حماية الطواقم الطبية في غزة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والطبية للمرضى، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل عددا من الجثث بمجمع الشفاء الطبي إلى مكان غير معلوم، وذلك منذ أمس.

وأكدت "الكيلة" خلال تصريحاته بثتها فضائية "العربية"، اليوم السبت، أنه: "حتى الجثث التي كانت داخل ثلاجة المستشفى قالوا إنهم نقلوها بما فيها، أي الجثث، رحم الله شهدائنا".

وتابعت: "نطالب وندعو لنقل الأطفال الخدج إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية، أو المستشفيات مصر"، مشددة على أن مستشفيات في قطاع غزة بحاجة إلى وقود، وتحذر من خروج بعضها عن الخدمة.

وواصلت الكيلة أن مستشفى المعمداني، أو الأهلي العربي، لا يعمل فيه بالوقت الحالي سوى أقسام العظام والجراحة والطوارىء بالإمكانات المتاحة.

واستطردت أنه نتيجة لنزوح الأطقم الطبية جرى توجيه نداء استغاثة لتطوع الأطقم الطبية للعمل فيها، مع العلم أن المستشفى ينزح تحت حصار مطبق منذ أول أمس، من قبل قوات الاحتلال، ما يهدد حياة المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بجانب إعاقة الوصول إليه.

الخارجية الفلسطينية تُعلّق على إخلاء مستشفى الشفاء الطبي في غزة





أكدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، أن إخلاء مستشفى الشفاء الطبي يُمثل إمعان إسرائيلي رسمي في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن إخلاء مستشفى الشفاء يُعمق أيضًا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يُحرضون ويُطالبون بإحراق غزة كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة.

وفي وقت سابق، طالبت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بإخلاء مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة خلال ساعة واحدة فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأمرت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بإخلاء مستشفى الشفاء في الساعة القادمة.

وقال صحفيون إن الاتصال جاء بمدير المستشفى محمد أبو سلمية ليوجهوه بالتأكد من "إجلاء المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، والتحرك سيرًا على الأقدام نحو الواجهة البحرية".

يأتي ذلك، فيما حذر وزير الخارجية الأردني من أن الأردن ستفعل "كل ما يلزم لوقف" تهجير الفلسطينيين.

قطر تُجدد استعدادها لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

أكدت دولة "قطر"، أنها لن تتوانى في تقديم المساعدات لقطاع غزة، رغم القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت.