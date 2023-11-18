ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في ترسيخ السلام المجتمعي

نظم بيت ثقافة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، صالونا ثقافيا بعنوان "دور المرأة في تاريخ العلم وترسيخ قيم السلام المجتمعي" بالمدرسة الثانوية للبنات، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقامة بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية.

جاء ذلك بحضور كل من ، دكتور رجب عبد الرحيم - الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، دكتور أحمد عبد الغفور رئيس نادي الأدب، والأديب إسماعيل حلمي.

واستهل دكتور رجب عبد الرحيم حديثه موضحا ، نشأة فكرة الأسبوع الدولي للعلم والثقافة ، وكيف تبنته المؤسسات غير الحكومية ، ودعت للإحتفال به سنويا ، كما أوضح العلاقة بين العلم وإقرار السلام الداخلي والدولي وبين أهداف الاحتفال السنوي.

وأشار رجب ، إلى دور المرأة في تاريخ العلم، وكذلك الإسهامات العلمية والسياسية ، والتي قدمتها دوليا ومحليا ، مقدما العديد من النماذج النسائية من أبرزها ، مريت بتاح أول طبيبة تعمل في مجال العلوم ، أغنوديس أول طبيبة في أثينا، وتابوتي بيلا تكاليم أول كيميائية في الدولة البابلية.

من جانبه تحدث دكتور أحمد عبد الغفور، عن النماذج النسائية التي طالبت بحقوق المرأة وحريتها ، ومن أبرزهن شجر الدر، نبوية موسى التي كان لها دور كبير في تحرير المرأة وتعليمها ومشاركتها الوطنية، وكذلك لطيفة النادي وسميرة موسى ، وفدوى الجندي، وملك حفني ناصف ، وصفية زغلول وغيرهن.

واختتم اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتور رانيا عليوة ، بكلمة للأديب إسماعيل حلمي تناول خلالها مفهوم السلم ، موضحا الفرق بين السلام العالمي والداخلي، ودور المرأة في ترسيخ قيم السلام المجتمعي ، بإعتبارها المكون الأول لنواة المجتمع ، ومؤكدا ، على ضرورة تمكينها للارتقاء بجودة الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.