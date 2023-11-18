أريبا للمدفوعات الإلكترونية تشارك في معرض "PAFIX" داخل Cairo ICT’23

أعلنت شركة "أريبا" الإقليمية الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والمتخصصة في مجال خدمات تشغيل وإصدار البطاقات الإلكترونية ومعالجة قبول الدفع الإلكتروني، عن مشاركتها الأولى في الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر "PAFIX”23" برعاية البنك المركزي المصري، والذي يقام بالتوازي مع معرض ومؤتمر "Cairo ICT”23" خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتعمل شركة "أريبا" على توفير مجموعة كاملة من حلول الدفع الذكية المدعومة بأحدث التكنولوجيا، كما تتمتع ببنية تحتية قوية وآمنة للغاية ومصممة لخدمة العملاء بكافة حلول الدفع الالكتروني، مع القدرة على دعم الابتكار المستمر للمنتجات بطريقة سريعة وبما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الدفع.

وتستطيع الشركة أن نقدم للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة مجموعة واسعة من خدمات التشغيل وحلول الدفع الرقمية، كما تخدم أريبا العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن والعراق وقطر والأردن ومصر.

وقال شادي داغر المدير الأقليمي لشركة أريبا مصر، أن شركة أريبا سوف تشارك فى معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي - بافيكس 2023 لأول مرة إيمانا بأنه ملتقى هام للإعلان عن تواجد شركة أريبا في السوق المصرية في مجال الدفع والتشغيل الإلكتروني وسط أكبر الشركات والبنوك .

وأضاف أن مشاركة أريبا في المعرض تأتي للإعلان عن تواجد الشركة في السوق المصرية وللتعريف عن حلول معالجة الدفع الإلكتروني الرائدة والمتكاملة التي يمكن أن تقدمها الشركة للبنوك والشركات المالية في مصر.

وتتضمن أجندة مشاركة "أريبا" في المعرض طرح حلول وخدمات تكنولوجية متنوعة سواء للبنوك أو الشركات أو العملاء التجاريين بما يضمن لهم الإستمرارية فى الحصول على أفضل الخدمات فى قطاعات الدفع الإلكترونى من إصدار بطاقات عادية او إفتراضية الى قبول البطاقات عبر أجهزة الدفع أو بوابة الدفع الإلكتروني.

وتوفر الشركة مجموعة كاملة من المنتجات والحلول لدعم أعمالهم وتنميتها، حيث تقدم خدمات إدارة وتشغيل البطاقات بما فيها إدارة البطاقات ومعالجتها بما يتطابق مع أنظمة وقواعد الدفع العالمية، كما تقدم خدمات Digital First التي تيحها تتيح للبنوك الرقمية لتقديم تجربة دفع رقمية شاملة لعملائها من خلال إصدار البطاقة الرقمية، والتحكم في البطاقة، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول وغيرها الكثير.

وكذلك تقدم شركة "أريبا" خدمات قبول الدفع الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، حيث تقدم أريبا خيارات دفع آمنة ومضمونة وقبول معاملات البطاقات التلامسية واللاتلامسية من جميع العلامات العالمية، مثل ماستركارد وفيزا.