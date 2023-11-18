المنيا تنظم ندوات توعوية وتثقيفية للشباب والطلاب

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة والطفولة ، في تنفيذ سلسلة من الندوات والورش التدريبية وحملات التوعية ، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم ورفع الوعى المجتمعي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات تكافؤ الفرص، بما يساعد في إحداث نقلة نوعية في مستوى حياة المواطنين، من جانبها ، استعرضت فاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، جهود وحدة تكافؤ الفرص على مدار الفترة الماضية.

وأكد أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة، ومنها ، ( الشباب وريادة الأعمال ـ المشاركة السياسية ـ اعرف بلدك ـ داء السعار) ، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية المختلفة ، حيث استهدفت الأنشطة كافة فئات المجتمع ، إلى جانب فئة الشباب والطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة والطلاب من ذوى الهمم.

وأضافت فاطمة الزهراء، أن الندوات تأتي ضمن جهود وحدة تكافؤ الفرص ، في تنظيم سلسلة من حملات التوعية، مشيرة إلى اهتمامات الدولة وتوجهاتها والدعم الدائم للإرتقاء بالفئات العمرية المختلفة و الإهتمام بريادة الأعمال ، وكذلك الإهتمام بملف حماية الطفل من المخاطر ، وجعلها في مقدمة أولوياتها ، والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال ، إلى جانب التعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ، وزيادة وعي المجتمع وتثقيفه بشأن طرق انتقال العدوى ، واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.