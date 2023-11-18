الإعدام شنقاً لعامل قتل صديقه أثناء نومه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود ، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وبإجماع الآراء؛ بالاعدام شنقا لعامل، أُدين في القضية رقم 4349 لسنة 2023 جنايات قسم بلبيس ، والمقيدة برقم 1784 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،

بقتل صديقه أثناء نومه، وسرقة مبلغ مالي من مسكنه.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول"فارس . أ . م " عامل، ومقيم بدائرة القسم، جثة هامدة متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ع. أ " عامل، ومقيم بدائرة القسم، وذلك أثناء تواجده رفقة المجني عليه بمسكنه، وعقب تقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بباعث الطمع الذي استحوذ علي قلبه وغلب على فكره، بأن بيت النية وتفكر برؤية وصمم علي تحقيق المنية، وتوجه رفقة المجني عليه لمكان الواقعة "منزل الأخير" ، والذي اعتاد التواجد به مستغلاً رابطتي القرابة والصداقة بينهما، وتربص به حينا من الوقت ريثما يخلد للنوم حتى كان له ما أراد، وما إن هيأت له الفرصة وأيقن أن المجني عليه في سباته آمنا بجواره، حتي غدر به متجردا من معاني الإنسانية، وانهال عليه ضربا باستخدام عصا خشبية خاصة بالمجني عليه كان يتوكأ عليها حتى كسرت، فجثم فوقه والتقط سكيناً كان بجانبه ثم والى الاعتداء على رأسه، وسدد له طعنة قاتلة بالعنق، فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته.

ارتبطت تلك الجناية وتلتها جنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "مبلغ مالي وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف جنيها"، والمملوكة المجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه عقب إتمام الجريمة.

وتبين من التحريات أن المتهم استغل قرابته وصداقته بالمجني عليه، بأن دلف إلى مسكنه الذي اعتاد التواجد به والتردد عليه، وما إن سنحت له الفرصة بعدما خلد المجني عليه للنوم، حتى قام بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص "عصا خشبية، سكين " ، وانهال عليه ضربا ثم سدد له طعنة نافذة في عنقه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، انتقاماً من المجني عليه، كونه قام بممارسة نشاطه في أعمال الدجل والسحر عليه، مما أثر سلبا على حياته في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دعاه إلى قتله اهتداء لشفائه، ثم قام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.