رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التربية والتعليم لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق له، بحضور قيادات جامعة الزقازيق ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

جاءت الزيارة على هامش حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة رسالة دكتوراه حول: تصميم برنامج قائم على التفاعل بين إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتنمية مهارات برمجة قواعد البيانات وإنتاج تطبيقات البلوك تشين لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن بالغ سعادته بتواجده فى جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

يشار إلى أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحث رامى أحمد سامى السيد أحمد متولى فودة.