الأمن يضبط تجار العملة في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين 3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمين بالشرقية، أمكن ضبطهم وبحوزتهم وبحوزتهم(مبالغ مالية"عملات أجنبية- محلية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب؛ ترزي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لادانته في القضية رقم 11795 لسنة 2023 جنح قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 2537 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بمحاولة إدخال مواد مخدرة داخل السجن قسم ثان الزقازيق، أثناء زيارته لأحد المسجونين.

البداية في يوم 6 من شهر سبتمبر الماضي، بإحالة جهات التحقيق إلى المحكمة الجنائية المدعو"سمير . م. الـ" 58 عاما، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، بمحاولته إدخال أشياء ممنوعة "جوهراً مخدراً الهيروين " في السجن، مخالفاً للقواعد واللوائح المنظمة للسجون.

وتوصلت التحقيقات التي أكدتها التحريات، بأنه حال قيام ضابط قسم شرطة ثان الزقازيق بمهام عملهم بسجن القسم، وأثناء تفتيش حقيبة المتهم؛ عثر بداخلها على لفافة تحوي على جوهر الهيروين المخدر، ولفافة بلاستيكية شفافة لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة لإدخالها لسجن القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.