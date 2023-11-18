انطلاق البطولة العربية لكمال الاجسام بحضور رئيس الاتحاد الدولي

انطلقت مساء أمس الجمعه في إحدى الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية أولى فعاليات البطولة العربية لكمال الأجسام في نسختها الثالثه والعشرين للرجال، والتاسعه عشر للشباب، والثالثه للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية وحضور اللواء “محمد طاهر الشريف” محافظ الإسكندرية، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بمشاركة ١٤ دولة عربية، وبحضور الدكتور “رفائيل سانتونجا” رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.

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وأكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الاجسام واللياقة البدنيه أن برنامج البطولة النهائي سيكون، في اليوم الأول ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣، يتم عملية الميزان وتسجيل اللاعبين ابتداءً من ٧ صباحاً وحتى الساعة ٦مساءً وقد تمت بكل نجاح وتم تسجيل مايزيد عن ٨٠٠ لاعب يمثلون ١٣ دوله عربيه بجانب مصر الدوله المستضيفه للحدث وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل علي مر تاريخ البطولة العربيه .

وقال الدكتور محمود درويش عضو مجلس ادارة الاتحاد واحد القائمين علي هذا الحدث انه في اليوم الثاني السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ سيتم حضور اللاعبين من السابعة صباحاً لرش" التان" اللون والاستعداد لصعود المسرح وبعدها يتم افتتاح البطولة في العاشره والنصف صباحاً بحضور محافظ الإسكندرية.

حيث سيكون البدء بفئة أساتذة كمال الأجسام فوق ٤٠ وفوق ٥٠ وفوق ٦٠ سنة - ثم كمال اجسام وفيزيك ناشئين تحت ١٨ سنه - ثم كمال اجسام وكلاسيك وفيزيك ناشئين تحت ٢٣ سنه، وفي الثانيه عشر صباحا تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي بحضور اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية،

واكمل المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والمشرف العام علي البطوله انه في اليوم الثالث السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ سيكون حضور اللاعبين من السابعة صباحاً لرش التان والاستعداد لصعود المسرح.

ثم بدء المنافسات الساعة التاسعة صباحاً بفئة الفيزيك رجال ثم الماسكولار فيزيك رجال ثم الكلاسيك فيزيك رجال ثم كمال الاجسام رجال بجميع أوزانها وختام فعاليات البطولة.

ومن جانبه اكد الكابتن محمد محسن الحكم الدولي المحترف وسكرتير عام لجنة الحكام العليا والمدير التنفيذي للبطولة، ان جدول منافسات البطوله رسمياً يوم السبت ويجري الان إقامة مسرح البطولة وغدا سيتم استقبال كل المنتخبات العربية واللاعبين المصريين الذين سيشارك في فعاليات البطوله التي ستجري من صباح يوم السبت وتستمر لمده يومين .

هذا وقد خصص محافظ الإسكندرية اتوبيسات مكيفة من أجل تنقلات الضيوف العرب وإقامة جولات سياحية لهم بعروس البحر الأبيض المتوسط، وتخصيص فرقة فنون شعبية لتقديم استعراضات فنية في حفل افتتاح وختام البطولة، وتأمين كافة فعاليات البطولة وتحركات الضيوف العرب تحت إشراف خاص من مدير أمن الإسكندرية، وتقديم هدايا للضيوف العرب من قِبل هيئة تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، كما سيُهدي محافظ الإسكندرية درع المحافظة للدكتور “رفائيل سانتونجا” رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.