غداً.. إعادة مُحاكمة مُتهم في "خلية التجمع الأول"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الأول".

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كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعو للعنف.

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب مُعاون مباحث ثسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات.

ومفاد هذه المعلومات أن المُتهم رجب.أ يحوز مواداً مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزاً 45 قرص لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.