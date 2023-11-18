المشدد 6 سنوات لمنجد وتاجر حازا مواد مخدرة بغرض الإتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب، منجد وتاجر ملابس، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لادانتهما في القضية رقم 11445 لسنة

2023 جنح ثان الزقازيق، والمقيدة 2659 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة، بقصد الإتجار.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الزقازيق، معلومات سرية عن قيام كل من: "إسلام. ص. غ" 33 عاما، منجد، و"محمد. أ. ع" 32 عاما، تاجر ملابس، مقيمين بمنطقة الإشارة بدائرة قسم ثان الزقازيق، بمزاولة نشاطهم الاجرامي في الاتجار في المواد المخدرة.

وأسند أمر الإحالة، إلى إنه في الثاني من شهر سبتمبر الماضي، ونفاذا لإذن النيابة العامة، قام ضباط القسم بضبط المتهمين وهما يستقلان دراجة بخارية، وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على جراب نظارة بداخله قطع لجوهر الحشيش المخدر، ولفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على علبة تبغ بداخلها لفافات لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواه" كما عثر على مبالغ مالية وهاتف محمول.

وبمواجهته المتهمين بالمضبوطات، اقرا إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض للدفاع عن انفسهم وعن تجارتهما الغير مشروعة، والمبالغ المالية جزء من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهما من متعاطي المواد المخدرة، والدراجة النارية وسيلة انتقالهما لترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.