فتيات “ريحانة” تواصل لقاءات البرنامج القيادي بمراكز شباب شمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة تقديم فعاليات البرنامج القيادى «ريحانه» لتدريب الفتيات، برعاية قرينة رئيس الجمهورية، بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش, وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

أكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية البرنامج القيادى «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن وتضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، والتعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة.

يناقش برنامج «ريحانة» عددا من المحاور المهمة التي تخص الفتاة منها: ( الاتيكيت _ التغذية السليمة _القيادة النسوية _الجوانب الصحية للفتيات _ريادة الأعمال _ الحقوق القانونيه _الرياضة _المشاركة في الحياة السياسية) وغيرها من المحاور المهمة أدار الورش كل من: بشري أحمد ,مي حضر, مريم ممتاز، الفعاليات بإشراف جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء غريب وكيل وحضور مدحت أسعد مدير المركز تحت إشراف ومتابعة عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.