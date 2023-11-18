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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نوة المكنسة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار

نوة المكنسة
نوة المكنسة

 تشهد محافظة الإسكندرية خلال هذه الفترة حالة من عدم الإستقرار في الاحوال الجوية  وذلك بالتزامن مع نوة المكنسة التي تضرب عروس المتوسط وبدأت منتصف نوفمير الجاري، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد من منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد ويجعل لطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا. 

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وقد رفعت محافظة الاسكندرية منذ اليوم الأول حالة الطواريء القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الحادة والسريعة، بسبب تعرض المدينة لنوة المكنسة التي أدت لسقوط الامطار وانخفاض درجات الحرارة على كافة الانحاء.

تعتبر نوة المكنسة ظاهرة مناخية تشهدها محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية ولاسيما خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تنتهي يوم 20 نوفمبر الجاري.

نوة المكنسة 

الامر الذي أدى إلى الدفع بـ 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق المتوقع تجمع فيها مياه أمطار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

كما استعدت المحافظة بعمل غرفة للطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

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