اليوم..أهلي 2006 يستضيف مدينة نصرفي بطولة منطقة القاهرة

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ نظيره مدينة نصر، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.

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يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة وفي رصيده ١٥ نقطة من الفوز في ٥ مباريات على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.