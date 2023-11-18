إصابة مزارع ونجليه في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنشاة

شهدت قرية روافع العيساوية بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة مزارع ونجليه برش خرطوش متفرق بالجسم وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية روافع العيساوية / دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "شحاتة . ع . م . ا" 55 سنة مزارع مصاباً برش خرطوش بالصدر ونجليه "نادر . ش . ع . م" 27 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالذراعين والصدر و"عبد الله . ش . ع . م" 25 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالساقين وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .





وطرف ثان "سعيد . ف . ا . ع" 25 سنة عامل زراعي وشقيقه "عمر . ف . ا . ع" 28 سنة عامل زراعي ونجل عمومتهما "كارم . ع . ف . م" 23 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .