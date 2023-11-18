إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم، بطريق قرية العجميين بمركز أبشواي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين ووجود مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وقد لقي مواطن مصرعه، وأصيب 12 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 12 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كمااصيب 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة. أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .