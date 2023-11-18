وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة بالزقازيق

إفتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفقته الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بقرية شرويدة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تُساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إفتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يُساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

تفقدا الوزير والمحافظ المدرسة المُقامة على مساحة ٢١٠٠ متر مربع، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الإبتدائية والإعدادية، و٤ فصول رياض أطفال تستوعب ٧٦٥ طالب وطالبة منهم ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.

وحرص الوزير على تفقد غرفة المصادر والمكتبة، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تولي إهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة، تُساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف المحافظ أن المدرسة الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين، وتقديم تعليم جيد يُساهم في تخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

يشار إلى أن الخطة العامة للأبنية التعليمية في المحافظة تتضمن ١٤٢ مشروعاً بإجمالي ١٨٨١ فصلًا.