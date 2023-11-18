غدا.. إنطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية فى الشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية استعدت لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٣م.

وأشار إلى الحملة مقرر لها انطلاقها غدًا الأحد، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ١٨٠ لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة، فضلاً عن وجود لجان الترقيم والتسجيل و لجان الارشاد لتوعية المواطنيين بأهمية التحصين، وكذا تواجد لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ١٧ لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري، إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات و الكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيراً على المواطنين والمربين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.