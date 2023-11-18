المصري القاهري يواجه فرسان الإرادة بأوسيم في كأس السوبر المصري للكرة السباعية

يستضيف اليوم السبت، نادي جمارك بورسعيد، مباراة السوبر المصري للكرة السباعية، بين المصري القاهري ونادي فرسان الإرادة باوسيم، في النسخة الثالثة للبطولة.

ويشارك نادي المصري القاهري في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، بينما يشارك نادي فرسان الإرادة بأوسيم بصفته بطل نسخة كأس مصر.

ويسعي الاتحاد المصري لذي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، بخروج المباراة بأفضل شكل، خاصة وأن المباراة تعد منبر للجهاز الفني للمنتخب المصري لاختيار أفضل العناصر للمنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد أدم في تصريحاته، إن الاتحاد حريص على إقامة مباراة السوبر المصري للكرة السباعية بشكل منتظم، من أجل تكليل الاتحاد بمجهودته بجانب الفرق المشاركة في بطولة الدوري وكأس مصر.

وكان المصري القاهري هو صاحب اللقب الموسم الماضي، بعد الفوز على فرسان الإرادة بأوسيم في المباراة النهائية.