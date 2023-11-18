نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 4 أشخاص بتهمة تزوير العملات الأجنبية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة في تقليد العملات)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن القاهرة يضبط عددا من جرائم السرقة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات مكافحة السرقات والمخدرات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى ، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

وضبط عامل مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

وضبط عامل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته جزء من المبلغ المالى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وكذا ضبط ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وبحوزته سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" ومجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" باستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه.

كما تم ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وفي مجال حيازة الأسلحة ، فقد تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.