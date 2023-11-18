رئيس الوزراء يعطى إشارة إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم أهالي غزة

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم الأشقاء في فلسطين، إذ شارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المستلزمات الطبية

وتضمنت القافلة، التي أطلقها الصندوق تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وعرضتها قناة “القاهرة الإخبارية”، ما يقرب من 195 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

أدوية الأطفال

كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.