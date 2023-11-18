النيل للإعلام بأسيوط ينظم ندوة عن "التحديات السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"

في اطار الحملة الاعلامية القومية التى اطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئ العام للاستعلامات أوائل شهر أكتوبر الماضى وتستمر خلال هذا الشهر حول"الاستحقاقات الانتخابية" تحت شعار “صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك”.

تحت هذا الشعار الوطني، تعكف حملة الاستحقاقات الانتخابية على توعية المواطنين حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية. تأتي هذه الحملة الاعلامية القومية تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

تشمل الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد. ومن بين هذه الفعاليات، يستضيف مركز النيل للإعلام بأسيوط ندوة مهمة يتمحور موضوعها حول "التحديات السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية". ستقام هذه الندوة صباح غدا الأحد فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الجمعية الخيرية بأبنوب، وهي تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع أسيوط ويشارك فى اللقاء ممثلو من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والقيادات السياسية والتنفيذية والعمل العام بأبنوب.

وأكدت سحر حسين مدير مركز النيل للاعلام بأسيوط بأن الندوة تهدف إلى مناقشة التحديات السياسية التي تواجه المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي يمكن أن يلعبها المواطنون في هذه العملية السياسية الحاسمة. يعد هذا الحدث فرصة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات واكتساب المعرفة حول أهمية المشاركة السياسية في بناء وتطوير المجتمع.

وأضافت سحر بأنه من المقرر أن يتناول الدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط خلال محاضرته عدة مواضيع هامة تتعلق بالتحديات السياسية التي تواجه المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت سحر بأنه سيتناول الدكتور سليمان مفهوم الديمقراطية وأهميتها في تعزيز المشاركة السياسية، وكيفية التعامل مع التحديات المختلفة مثل التلاعب السياسي وتأثير وسائل الإعلام والحملات الانتخابية. كما ستتوفر فرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم والاستفسار حول أي شيء يتعلق بموضوع الندوة.

وأكد محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين المؤسسات والهيئات المشاركة في المجتمع المدني بهدف دعم المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية في مصر. بالتعاون المشترك، يمكن للجميع أن يلعبوا دورًا فعالًا في بناء مستقبل ديمقراطي قوي في البلاد.

وأشار محسن أنه من المتوقع أن تكون هذه الندوة فرصة مثالية لمناقشة التحديات السياسية التي يواجهها المواطنون عند المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وبحضور خبراء ومختصون في مجال السياسة النقاش والتحليل حول هذا الموضوع المهم، مما سيساعد الحضور على فهم أفضل لهذه التحديات وكيفية التعامل معها.

وأضافت سحر حسين بأن الحملة الاعلامية القومية تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودورها الحاسم في بناء المستقبل السياسي للبلاد. كما تسعى الحملة إلى تمكين الناخبين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول المرشحين وبرامجهم الانتخابية، بهدف زيادة الوعي السياسي وتحقيق مشاركة أكثر فاعلية في هذه العملية الديمقراطية الحيوية.

وأشارت سحر بأن هذه الحملة حظيت بتفاعل واسع من قبل المجتمع المصري، حيث شارك الكثير من الناس في الفعاليات والندوات التي نظمت حتى الآن. وتتوقع أن يكون المستقبل مليئًا بالمشاركة الفاعلة والمسؤولة من قبل المواطنين في الانتخابات القادمة، وهو ما سيعزز الديمقراطية ويساهم في تطور وتقدم مصر.