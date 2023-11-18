وكيل صحة الشرقية يشارك في المؤتمر السنوي للإيدز لعام 2023

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في المؤتمر السنوي للإيدز لعام ٢٠٢٣، والذي ينظمه منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز بمدينة بورسعيد، بحضور وكلاء وزارة الصحة بجميع محافظات الجمهورية، ومسئولي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالمديريات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة، والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام ٢٠٣٠، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والمساهمة في تغطية خدمات علاج مرض الإيدز في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه تم خلال المؤتمر مناقشة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري وآليات التنفيذ والمتابعة لمكافحة مرض الإيدز للوصول إلى مجتمع خالٍ من «الوصم» عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع الإيدز وعزلهم مجتمعياً، مشيراً إلى أن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرية الإيدز، بحلول عام ٢٠٣٠، وتعد مصر في مقدمة الدول التي اهتمت بهذا الشأن، وكثفت جهودها في عدة محاور منها إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز.