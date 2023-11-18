المشدد 6 سنوات لمجرم يروج الهيروين على أهالي القطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، تاجر مخدرات تخصص في ترويج الهيرون على عملائه في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم حيازة مخدر الهيريون وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.



وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري.

وبمواجة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية للمواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من شخص يفيد بورود رسالة له من شخص آخر، ادعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له، وذلك لتحديث البيانات الخاصة به، وطلب إعطائه بيانات بطاقة الائتمان خاصته "فيزا"، وعقب ذلك فوجئ بقيام المشكو في حقه بسحب مبلغ مالي.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه.

أمن القاهرة يضبط عددا من جرائم السرقة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات مكافحة السرقات والمخدرات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى ، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

وضبط عامل مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

وضبط عامل لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته جزء من المبلغ المالى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وكذا ضبط ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وبحوزته سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" ومجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.

كما تم ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وفي مجال حيازة الأسلحة ، فقد تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

