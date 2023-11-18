السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدبولي: سنواصل تقديم المساعدات إلى غزة مهما كانت الظروف

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق "تحيا مصر" هو الذي عكف على تنظيم قافلة المساعدات، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع الأهلي، مؤكدًا أن المساعدات المصرية لقطاع غزة ستتواصل مهما كانت الظروف.

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قافلة صندوق تحيا مصر

وأوضح “مدبولي” خلال إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لدعم أهالي غزة، التي عرضتها قناة “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن مصر سوف تواصل استقبال أبناء شعب غزة الذين يحتاجون للعلاج، وإدخال المساعدات، لا سيما الطبية، لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر طالما قادرة على الاستمرار في عملية التنمية ستستمر في الاستجابة لأبناء العالم العربي بعيدًا عن المعايير العالمية المزدوجة.

أهالي قطاع غزة

وأضاف أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت إلى غزة من مصر، والثلث الأخير من باقي شعوب العالم، وهذا رد فعل تلقائي من الدولة والشعب تجاه الأشقاء"، لافتًا إلى أن القافلة التي ستنطلق اليوم تتضمن كل ما يحتاجه أهالي القطاع.

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