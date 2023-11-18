فرص عمل جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.. التفاصيل

وظائف جديدة، فرص عمل للشباب، كلمات يبحث بها الراغبين في الحصول على وظائف عبر محرك البحث "جوجل"، إذ تعد فرص العمل محل اهتمام الكثير من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، لذا تسعى وزارة العمل جاهدة لتوفير المزيد من الفرص من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها مرتين في الشهر، وذلك بالتعاون من القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة العمل عن توفر حوالي 7376 وظيفة خالية، في 75 شركة بالقطاع الخاص، على مستوى 15 محافظة، ومن بينها وظائف لذوي الهمم، وذلك لتطبيق نسبة الـ5%، برواتب لا تقل عن 3000 جنيهًا، بالإضافة للكثير من المزايا مثل التأمين الصحي والاجتماعي.

وظائف جديدة بمحافظات الجمهورية

وتتوفر فرص العمل في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وهم: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية.

فرص عمل جديدة

وتتوفر الوظائف الجديدة في التخصصات التالية:- صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع، ومعلمين جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.