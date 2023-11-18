المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الإتجار في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، في جلستها الأخيرة، سائقًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. ع. ر.ع" 32 عاما، سائق، مقيم بمركز أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين وقطعة حجرية من نفس المخدر؛ بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري "فرد خرطوش" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.