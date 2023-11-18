راية لتكنولوجيا المعلومات تشارك في CAIRO ICT

أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات Raya Information Technology، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، مشاركتها في الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT، والذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، ويُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار "من أجل عالم أفضل”.

وتستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات أحدث إسهاماتها في مجالات حلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفه الأمثل في صناعات مُختلفة، وحلول البنية التحتية لشبكات المؤسسات، حلول التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية (RPA)، وتطبيقات الأمن السيبراني الموجهة للقطاعات المختلفة – والتي تعد إحدى أهم مجالات أعمال راية لتكنولوجيا المعلومات، وحلول وخدمات إدارة المشروعات، وتطوير حلول جديدة في مجال البنية التحتية و الحلول التقنية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى حلول مراكز البيانات، والحلول السحابية بالاعتماد على أحدث التقنيات المقدمة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ومن بينها شركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات وشركة نيوتنكس “Nutanix” لحلول الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط- على سبيل المثال لا الحصر.

قال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، معلقاّ على المشاركة: "نعتز بمشاركتنا في الدورة الحالية من معرض Cairo ICT، امتداداً لمشاركتنا المثمرة عاماً بعد عام جنباً إلى جنب مع أبرز الفاعلين بقطات التكنولوجيا عالمياً ومحلياً. إن الموضوع الرئيسي للمؤتمر في عام 2023، متمثلاً في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي من شأنها إحداث طفرة على صعيد التحول الرقمي، يعد ركناً أساسياً من أعمالنا خلال السنوات الماضية. علينا أن نعمل سوياً يداً بيد لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي الذي يُتوقع أن يضيف إلى الاقتصاد العالمي 15 تريليون دولار بحلول عام 2023، حسبما يشير خبراء. مع ذلك فإنه علينا بالتزامن العمل الدؤوب لتفادي المخاطر المصاحبة وابتكار حلول استباقية".

وأضاف: "تسعدنا مشاركة تجاربنا المثمرة التي كان عامنا الحالي حافلاً بها، إذ حققت أعمالنا الموجهة لقطاعات الاتصالات - والقائمة منذ نحو عِقد من الزمان - طفرة هائلة بمزيد من الشراكات التي تهدف إلى التكيف مع متطلبات السوق المتطورة وطرح حلول على أصعدة شبكات الجيل الخامس 5G، والحوسبة المتنقلة، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية. كما نعتز بمشاركة مزيد من الإنجازات على أصعدة التحول الرقمي، والتقنيات الناشئة التي تستثمر راية لتكنولوجيا المعلومات فيها بكثافة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتقنيات الخضراء والمستدامة. حققنا مزيداً من الحضور الجغرافي بالتوسع في أسواق الخليج العربي. وابتكرنا حلولاً فريدة مصممة خصيصاً لعملائنا بمختلف المجالات".

جدير بالذكر أن المعرض في دورته الحالية يشهد حضوراً كثيفاً من أبرز الكيانات الحكومية، فضلاً عن مشاركة بارزة من القطاع الخاص محلياً وعالمياً - إذ ينعقد بحضور وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة العدل، والبنك المركزي المصري، علاوة على القوات المسلحة المصرية ممثلة في شبكة الطواريء والسلامة وعدد من الهيئات الحكومية، فضلاً عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، بين قائمة ممتدة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتمامًا بالتطور التكنولوجي. كما يضم باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى في التقنية، والتكنولوجيا المالية، والبنوك، والتأمين في مصر والعالم، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث في جلساته ومؤتمراته التي تستمر على مدار 4 أيام.