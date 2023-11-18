أول رد فعل من سام ألتمان بعد إقالته من منصب رئيس OpenAI

أصيب سام ألتمان وجريج بروكمان "بالصدمة والحزن بسبب ما فعله مجلس الإدارة" وما زالا يحاولان معرفة ما حدث بالضبط. نشر الرئيس التنفيذي السابق والرئيس السابق لشركة OpenAI منشورًا على X، حيث شاركوا تفاصيل ما يعرفونه وكيف اكتشفوا أن الرئيس السابق قد تم فصله. على ما يبدو، قام إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك للشركة وكبير العلماء، بدعوة ألتمان لعقد اجتماع ظهر يوم الجمعة، والذي حضره مجلس الإدارة بأكمله باستثناء بروكمان. وفي ذلك الاجتماع اكتشف ألتمان أنه سيتم فصله وأن شركة OpenAI ستعلن عن ذلك "قريبًا جدًا".

بعد ذلك بوقت قصير، ورد أن سوتسكيفر دعا بروكمان إلى مؤتمر Google Meet منفصل، حيث قيل له أن ألتمان قد طُرد من منصبه وأنه سيتم عزله من مجلس الإدارة. ومع ذلك، أخبره أعضاء مجلس الإدارة أنه "مهم للشركة وسيحتفظ بمنصبه". اختار بروكمان الاستقالة من تلقاء نفسه. قال المسؤولان التنفيذيان السابقان في OpenAI أيضًا إن بقية فريق إدارة الشركة خارج الرئيس التنفيذي المؤقت ميرا موراتي لم يعلموا بقرار مجلس الإدارة إلا بعد إزالة ألتمان بالفعل من منصبه. وجاء في بيانهم المشترك: "لقد كان تدفق الدعم رائعًا حقًا، شكرًا لكم، ولكن من فضلكم لا تقضوا أي وقت في القلق". "سنكون بخير. أشياء أعظم ستأتي قريبًا."

في حين أن التغيير الذي طرأ على فريق الإدارة العليا في OpenAI قد يكون بمثابة مفاجأة للمراقبين، فقد ورد أن الموظفين كانوا يدركون تمامًا أن الاضطرابات كانت تختمر بالفعل داخل المنظمة. بالنسبة الى المعلومات، جاءت الإطاحة بألتمان في أعقاب حجج داخلية حول ما إذا كانت OpenAI تعمل على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة. خلال الاجتماع الشامل الذي أعقب إقالة ألتمان، سأل الموظفون سوتسكيفر عما إذا كانت إقالة الرئيس التنفيذي بمثابة "انقلاب" أم "استيلاء عدائي". يبدو أن هذا يشير ضمنًا إلى أن بعض الموظفين كانوا يتساءلون عما إذا كانت قيادة المنظمة قد عزلت ألتمان لأنه كان يقوم بتسويق تكنولوجيا OpenAI بسرعة كبيرة جدًا على حساب مخاوف تتعلق بالسلامة المحتملة.

تقول بلومبرج إن ألتمان وسوتسكفير كانا الشخصين داخل المنظمة اللذان كانا الأكثر إثارة للجدل عندما يتعلق الأمر بسرعة التطوير وتسويق الشركة. Sutskever هو أحد الموظفين الاثنين اللذين يقودان فريقًا داخل OpenAI مكرسًا لمنع تقنياته من التحول إلى المارقة. ربما يكون هو وحلفاءه داخل الشركة قد تم تأجيلهم بسبب قيام ألتمان بجمع الأموال باستخدام اسم OpenAI، حسبما تتابع بلومبرج. كان لدى الرئيس التنفيذي السابق طموحات كبيرة بالنسبة لشركة OpenAI، وتقول المؤسسة الإخبارية إنه كان يتطلع إلى تأمين تمويل بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط من أجل تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التنافس مع معالجات NVIDIA.

نشرت الصحفية الشهيرة ومقدمة البودكاست كارا سويشر معلومات مماثلة عن X. وقالت إن الموظفين شعروا أن "اتجاه أرباح الشركة في عهد ألتمان وسرعة التطوير" يتعارضان مع "الجانب غير الربحي المخصص لمزيد من السلامة والحذر". وقالت سويشر أيضًا إنها تتوقع المزيد من عمليات المغادرة الكبرى لـ "كبار الأشخاص" في OpenAI. وذكرت المعلومات بعد ذلك أن ثلاثة من كبار الباحثين تركوا الشركة: جاكوب باتشوكي، مدير الأبحاث في OpenAI، وألكسندر مادري، الذي ترأس فريقًا لتقييم المخاطر المحتملة من الذكاء الاصطناعي، وسزيمون سيدور، الذي كان يعمل في المنظمة لمدة سبع سنوات.

ومع ذلك، فإن هذه المخاوف بشأن سلامة تطوير الذكاء الاصطناعي داخل المنظمة لم تظهر بين عشية وضحاها. لقد عانت شركة OpenAI من هذه المشكلة منذ البداية، وهذا هو السبب وراء مغادرة مجموعة من الموظفين في عام 2020 لتأسيس شركة ناشئة خاصة بهم أصبحت تُعرف باسم Anthropic. ومع ذلك، فقد فوجئ المستثمرون بإقالة ألتمان، حسبما ذكرت فوربس. وحتى مايكروسوفت، التي تعهدت باستثمار 10 مليارات دولار في المنظمة على مدى السنوات القليلة المقبلة، علمت بإقالته قبل دقيقة واحدة من صدور الإعلان.