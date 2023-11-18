السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتيح مختلف أوجه الدعم لتشجيع المشروعات الصغيرة

باسل رحمي
باسل رحمي

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بإدماج البعد البيئي بمختلف المجالات واعتماد المعايير البيئية والاشتراطات بمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشروعات، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة للمساهمة في التحول للاقتصاد الأخضر تدريجيا.

txt

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تنمية المشروعات

txt

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد في مقدمة المؤسسات التنموية التي قامت بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة ومن بينها المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أتاح الجهاز مختلف أوجه الدعم المالي والفني للراغبين في تحويل السيارات، لإتاحة خدمات النقل بشكل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي لأصحاب السيارات الناتج عن فرق الأسعار بين البنزين والغاز الطبيعي.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز نجح في ضخ 470 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2023 لتحويل عدد 59 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي والتي مثلت حوالي 40% من السيارات المحولة بمصر خلال تلك الفترة.

وأضاف رحمي أن الجهاز ركز أيضا في جهوده على تقديم حزم من الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصناعية المغذية للسيارات وسلاسل الإمداد ومنها على سبيل المثال مشروعات تصنيع الشكمانات ومشروعات تصنيع هياكل السيارات حيث استطاع توفير تمويل بمبلغ 1.8 مليار جنيه لحوالي 37 ألف مشروع وفرت حوالي 100 ألف فرصة عمل وذلك خلال 9 سنوات.

وأشاد رحمي بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز وشركة شرق بورسعيد للتنمية والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بما ينعكس على التوجه الاستراتيجي للدولة لتعمير سيناء فضلا عن تنمية وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاءت تصريحات رحمي تعليقا على مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شارك الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز خلال الجلسة الثانية من فعاليات المعرض واستعرض خلالها جهود الجهاز ومساهماته في العديد من المبادرات المرتبطة بوسائل النقل.
 

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات

محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف صحي الفتح ويستعرض عددًا من المشروعات

إيمان كريم خلال مشاركتها بمبادرة المشروعات الذكية: يجب أن تشمل النسخ القادمة مكانا خاصا بذوي الإعاقة

متابعة عدد من المشروعات بمحافظتي الأقصر وأسوان

وفد البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات بسوهاج

الهيئة العامة لتخطيط المشروعات تعقد ورشة عمل بعنوان انشاء جامعة متخصصة في النقل
الجريدة الورقية