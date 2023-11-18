إزالة 486 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حيث أسفرت تلك الحملات عن رفع 486 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع، مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 241 حالة بدمنهور، 172 بإيتاى البارود و73حالة بأبو حمص وتحرير 66 محضر اشغال .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات ،بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية ،وسهولة حركة المواطنين.