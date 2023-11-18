The Last Of Us Part II Remastered تصل إلى PS5 العام المقبل

تأتي نسخة معدلة من The Last Of Us Part 2 إلى PlayStation 5 في يناير، وفقًا لمقطورة مسربة أكدتها شركة Sony لاحقًا. سيكون الإصدار الجديد من مغامرة الزومبي الناجحة بعد نهاية العالم متاحًا على النظام الأساسي في 19 يناير 2024، وسيتميز بأوقات تحميل محسنة ورسومات 4K في وضع Fidelity بوحدة التحكم والتكامل الكامل مع وحدة التحكم اللاسلكية DualSense الجديدة لجهاز PS5. كتب Insider Gaming والعديد من المتسربين على X لأول مرة عن الإصدار المعاد تصميمه.

بالإضافة إلى تحسينات جودة الحياة، ستتضمن اللعبة أيضًا "No Return"، وهو وضع بقاء جديد يشبه المارقة والذي سيسمح للاعبين "باختيار المسار [الخاص بهم] من خلال سلسلة من المواجهات العشوائية" واللعب كشخصيات غير قابلة للفتح أبدًا شوهد من قبل في الامتياز. سيتمكن اللاعبون أيضًا من التنافس مع بعضهم البعض في لوحة المتصدرين العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن النسخة المعدلة أيضًا إصدارات مبكرة من ثلاثة مستويات جديدة لم تكن موجودة في اللعبة الأصلية، بالإضافة إلى تعليقات مسجلة عبر مشاهد اللعبة من المخرج نيل دروكمان، وقائد السرد هالي جروس، والممثلين تروي بيكر وآشلي جونسون. ولورا بيلي.



هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقطع دعائي للعبة Last of Us مباشرة من شركة Sony قبل الإعلان الرسمي. نفس الشيء حدث العام الماضي مع النسخة الجديدة من الجزء الأول من The Last of Us.