OpenAI تقيل الرئيس التنفيذي سام ألتمان.. مجلس الإدارة لم يعد يثق في قيادته

في تغيير مفاجئ لمجموعة C-suite يوم الجمعة، أعلن مجلس إدارة OpenAI أن الرئيس التنفيذي Sam Altman قد تم إقالته وسيترك الشركة ومجلس الإدارة على الفور. تم تعيين الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ميرا موراتي رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا.

وأعلنت الشركة أن إقالة ألتمان تأتي في أعقاب "عملية مراجعة تداولية" داخلية وجدت أنه لم يكن "صريحًا باستمرار في اتصالاته مع مجلس الإدارة، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته". وعلى هذا النحو، "لم يعد مجلس الإدارة يثق في قدرته على مواصلة قيادة OpenAI."

شكرت شركة OpenAI، التي تمتلك برنامج الدردشة الآلي الشهير ChatGPT، ألتمان على "مساهماته العديدة في تأسيس OpenAI ونموها"، لكنها تعتقد أن "ميرا، بصفته قائدًا لوظائف البحث والمنتجات والسلامة في الشركة، مؤهل بشكل استثنائي للدخول في هذا المنصب". دور الرئيس التنفيذي المؤقت." وأضاف مجلس الإدارة أن لديه "أقصى قدر من الثقة في قدرتها على قيادة OpenAI خلال هذه الفترة الانتقالية."

يتألف مجلس إدارة OpenAI من كبير العلماء في الشركة إيليا سوتسكيفر، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس جريج بروكمان. المستشارون المستقلون، الذين ليس لديهم أي أسهم في الشركة، هم أيضًا أعضاء في مجلس الإدارة: الرئيس التنفيذي لشركة Quora، آدم دانجيلو، ورائدة الأعمال في مجال التكنولوجيا تاشا ماكولي، ومدافعة الخصوصية هيلين تونر من مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة. كما تم اعتبار ألتمان مستشارًا مستقلاً في مجلس الإدارة، على الرغم من كونه الرئيس التنفيذي للشركة قبل رحيله.



لقد نما ملف ألتمان الشخصي جنبًا إلى جنب مع الارتفاع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية خلال العام الماضي، مما جعله وجهًا غير رسمي لكل من OpenAI والصناعة المزدهرة ككل. وقد ظهر ألتمان، الذي كان في السابق رئيسًا لشركة Y Combinator، أمام لجان الكونجرس، وحضر منتديات AI Insight بمجلس الشيوخ، وقام بجولات عديدة في مؤتمرات الصناعة.

من المؤكد أن مفاجأة إعلان يوم الجمعة مفاجئة نظرًا لمدى ثبات وقوة ألتمان في الترويج لشركته ومنتجاتها في الأيام التي سبقت إنهاء عمله.

في الأسبوع الماضي فقط، اعتلى Altman المسرح في OpenAI's 2023 DevDay للإعلان عن منصة GPT-4 Turbo أسرع وأكثر استجابة بالإضافة إلى نماذج أصغر خاصة بالتطبيقات يطلق عليها ببساطة GPTs. وحضر ألتمان يوم الخميس قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وقال خلال الحدث: "لقد تغير شيء ما نوعيًا. الآن يمكنني التحدث مع هذا الشيء. إنه مثل كمبيوتر Star Trek الذي وعدت به دائمًا ... أعتقد أن الكثير من دول العالم قد مرت بحالة من الركود بشكل جماعي هذا العام". للحاق."

ألتمان وموراتي ليسا الوحيدين اللذين وقعا في هذا الخلط. تم إخطار بروكمان أيضًا بأنه سيتعين عليه التنحي عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، ومع ذلك، "بناءً على أخبار اليوم، استقلت"، كتب إلى موظفي OpenAI في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة يوم الجمعة.

وانخفضت تعاملات مايكروسوفت، التي وقعت على تمديد شراكة "بمليارات الدولارات" مع OpenAI في يناير، في تداولات السوق بعد ظهر الجمعة. على الرغم من انخفاض سعر السهم، ستحافظ مايكروسوفت على شراكتها الحالية مع OpenAI، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لموقع Engadget عبر البريد الإلكتروني. "لدينا شراكة طويلة الأمد مع OpenAI وتظل Microsoft ملتزمة تجاه Mira وفريقهم بينما نقدم هذا العصر التالي من الذكاء الاصطناعي لعملائنا." قال المتحدث. ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن The Information، تم تحذير عدد قليل من الأشخاص داخل مؤسسة Microsoft من إقالة Altman قبل صدور البيان الصحفي العام، بما في ذلك الفرق المكلفة بتطوير المنتجات القائمة على تقنية OpenAI.

إن موقف شركة البرمجيات العملاقة ليس مفاجئًا نظرًا للتفاصيل المعلنة عن استثمارها بقيمة 10 مليارات دولار في يناير الماضي، مما رفع تقييم OpenAI إلى 23 مليار دولار. وبحسب ما ورد ستحصل مايكروسوفت على نصيب الأسد من أرباح OpenAI، حوالي 75 بالمائة، حتى يتم سداد هذا الاستثمار، وعندها سينخفض هذا الرقم إلى 49 بالمائة.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "لدينا اتفاقية طويلة الأمد مع OpenAI مع إمكانية الوصول الكامل إلى كل ما نحتاجه لتقديم أجندة الابتكار الخاصة بنا وخريطة طريق المنتج المثيرة؛ ونظل ملتزمين بشراكتنا، وبميرا والفريق". بيان معد الجمعة. "معًا، سنواصل تقديم الفوائد الهادفة لهذه التكنولوجيا إلى العالم."

شارك ألتمان في تأسيس OpenAI مع إيلون ماسك في عام 2015 كمنظمة غير ربحية، وعمل كرئيس تنفيذي للذراع الربحي منذ عام 2019.

يعود الفضل إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة ChatGPT الذي يحظى بشعبية كبيرة في شهر نوفمبر الماضي في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

النظام، الذي تم بناؤه في الأصل على منصة GPT-3.5، مكّن المستخدمين في البداية من التحدث مع وكيل رقمي – وكيل أكثر قدرة من الجيل السابق من Siri و Alexa و Assistant – باستخدام اللغة الطبيعية. وسرعان ما توسعت هذه القدرات لتشمل عددًا لا يحصى من اللغات والطرائق، بالإضافة إلى القدرة على إخراج كود البرمجة والتحكم في العمليات والأجهزة عن بعد من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).