Apple وDisney تسحبان الإعلانات من X للمحتوى المعادي للسامية

يقوم المزيد من المعلنين الرئيسيين بسحب إعلاناتهم من X وسط رد فعل عنيف متزايد على المحتوى المعادي للسامية على المنصة. أفادت تقارير أن شركات Apple وDisney وLionsgate علقت الإعلانات من المنصة بعد أيام من ظهور مالك شركة X Elon Musk وهو يؤيد علنًا نظرية مؤامرة معادية للسامية، وفقًا لموقع Axios وThe New York Times. كما أوقفت شركة Warner Brothers Discovery إعلاناتها مؤقتًا، وفقًا للموعد النهائي، كما فعلت شركة Paramount Global وفقًا لقناة CNBC.

وانضمت الشركتان إلى شركة IBM، التي أكدت يوم الخميس أنها علقت إعلاناتها أثناء التحقيق في تقرير وجد أن إعلانات قسم Watson التابع لها تظهر بجوار محتوى مؤيد للنازية. ووجد التقرير، الذي نشرته مجموعة المراقبة Media Matters، أيضًا إعلانات لشركة Apple وOracle وشركات التكنولوجيا الأخرى إلى جانب محتوى مماثل.

صرح أحد المسؤولين التنفيذيين في X سابقًا لـ Engadget أن المنشورات التي حددتها Media Matters لم تعد قابلة لتحقيق الدخل وأن "نظام X لا يضع علامة تجارية بشكل نشط بجوار هذا النوع من المحتوى عن قصد، كما أن العلامة التجارية لا تحاول بنشاط دعم هذا المحتوى من خلال التنسيب". ". وقالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، أيضًا إن "X كانت أيضًا واضحة للغاية بشأن جهودنا لمكافحة معاداة السامية والتمييز".

لطالما كان العديد من معلني X قلقين بشأن حالة خطاب الكراهية على المنصة، لكن رحيل Apple وDisney وLionsgate وIBM يمثل ضربة جديدة لأعمال الإعلانات المتعثرة بالفعل في الشركة. ويبدو أن تغريدة حديثة من Musk، والتي أعرب فيها عن موافقته على حساب يروج لنظرية مؤامرة معادية للسامية، دفعت المزيد من المعلنين إلى الانسحاب من المنصة، على الأقل مؤقتًا.

وأفاد موقع Axios أن شركة Apple اختارت "الإيقاف المؤقت" لجميع الإعلانات على المنصة، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القرار مدفوعًا بتغريدة Musk أو تقرير Media Matters أو كليهما. ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق، لكن هذه لن تكون المرة الأولى التي تثير فيها الشركة مخاوف بشأن اتجاه المنصة تحت قيادة Musk، ودورها كمعلن رئيسي. قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، في سبتمبر إن الشركة كانت تتساءل "بشكل مستمر" عما إذا كان ينبغي عليها مواصلة الإعلان على X. كما أوقفت Apple الإعلانات لفترة وجيزة على X (ثم تويتر) في العام الماضي، وسط "سوء تفاهم" بين المديرين التنفيذيين.

يأتي النزوح الأخير للمعلنين بعد عام واحد من دعوة جماعات الحقوق المدنية إلى مقاطعة المعلنين بعد استحواذ Musk على Twitter وسط مخاوف بشأن تزايد خطاب الكراهية وسياسات الإشراف على المحتوى المريحة في ظل Musk. على الرغم من عودة بعض المعلنين الرئيسيين على تويتر إلى المنصة، إلا أن الأعمال الإعلانية للشركة لم تنتعش أبدًا. وقال ماسك خلال الصيف إن إيرادات إعلانات الشركة انخفضت بأكثر من 50%.