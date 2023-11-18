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تعيين إبراهيم السجينى رئيسا لجهاز حماية المستهلك لمدة عام
السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استشهاد 6 فلسطينيين في غارة للاحتلال على منزل بدير البلح

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 6 شهداء في غارة للاحتلال على منزل بدير البلح في غزة.

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مدبولي يشهد إطلاق قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لأهل غزة

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بث مباشر.. رئيس الوزراء يطلق قافلة مساعدات "تحيا مصر" لدعم أهل غزة

المحكمة الجنائية

وفي وقت سابق، أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

قطاع غزة

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.

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