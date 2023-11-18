الدواجن البيضاء تسجل 67 جنيها للكيلو بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر2023، والتي شهدت إستقرار أسعار جميع أنواع الطيور، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين67 إلي70 جنيها للكيلو.

كما ترواحت أسعار الأرانب مابين 62 إلي 68 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95 إلي100 جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114 إلي 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86 إلي 89 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو، وشاورما 157 جنيها للكيلو، كبد صافي 95جنيها للكيلو .