ما هو RCS وكيف يختلف عن الرسائل القصيرة وiMessage؟

في انعكاس دراماتيكي، أعلنت شركة Apple هذا الأسبوع أنها ستقدم دعم RCS بدءًا من عام 2024. وينهي القرار فعليًا أحد أكثر الصراعات التي طال أمدها وإرباكًا بين iOS وAndroid. إذا لم تكن متأكدًا مما يعنيه أي من ذلك، فلا تقلق: نحن على وشك توضيح ما يمكن أن يتغير مع اعتماد Apple لبروتوكول المراسلة من الجيل التالي الخاص بـ GSMA.

ما هي الرسائل القصيرة؟

تعد خدمة الرسائل القصيرة (SMS) واحدة من أكثر بروتوكولات المراسلة انتشارًا على هذا الكوكب. يعود تاريخه إلى الأيام الأولى لتكنولوجيا الهاتف المحمول. في ديسمبر 1992، أرسل نيل بابوورث، الذي كان آنذاك مهندساً في شركة فودافون، أول رسالة نصية قصيرة SMS عندما تمنى لرئيسه "عيد ميلاد سعيد". وبحلول بداية عام 2011، كان ما يقرب من 80% من جميع مستخدمي الهواتف المحمولة على مستوى العالم - ما يقدر بنحو 3.5 مليار شخص - يرسلون رسائل نصية قصيرة كل شهر.

ومع ذلك، في عام 2023، سيكون للمعيار بعض العيوب الملحوظة. تقتصر رسائل SMS على 160 حرفًا، ولا يمكن أن تتضمن النصوص التي ترسلها صورًا أو مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو ملفات GIF. ولهذا السبب، تحولت الهواتف المحمولة منذ فترة طويلة إلى بروتوكول داعم يعرف باسم خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، ولكن لديها أيضًا نصيبها من القيود التقنية، بما في ذلك حدود حجم الرسالة الصغيرة بشكل مؤسف. لا تدعم الرسائل القصيرة أيضًا التشفير الشامل.

ولكن على الرغم من كل الطرق التي تبدو بها الرسائل النصية القصيرة وكأنها قديمة في عصر تهيمن عليه منصات المراسلة الفورية، إلا أنها تتمتع بميزة واحدة محددة: يتم توجيه الرسائل النصية القصيرة عبر شبكة الهاتف المحمول الخاصة بشركة الاتصالات الخاصة بك، مما يعني أن خطة البيانات ليست ضرورية لاستخدام هذه التكنولوجيا. وتعني هذه الحقيقة أن الرسائل القصيرة غالبًا ما تكون بمثابة بديل للبروتوكولات الأكثر تقدمًا، بما في ذلك iMessage.

ما هو نظام RCS؟

RCS هو اختصار لـ Rich Communication Services، على الرغم من أنه يتم تسويقه أحيانًا على أنه "Advanced Messaging". وفي كلتا الحالتين، غالبًا ما يتم وضعه كبديل للجيل التالي للرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة. يتيح RCS للمستخدمين الاستفادة من العديد من الميزات التي كانت في السابق حصرية لمنصات المراسلة المتميزة مثل WhatsApp.

على سبيل المثال، يتضمن ملف تعريف RCS العالمي دعمًا كاملاً لإيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة. ويمكنه أيضًا تسهيل المحادثات الجماعية المناسبة، والسماح للمستخدمين بإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية عالية الدقة. اعتبارًا من وقت سابق من هذا العام، يوفر تطبيق Google لـ RCS أيضًا تشفيرًا افتراضيًا من طرف إلى طرف (E2EE) لكل من المحادثات الفردية والجماعية.

على عكس الرسائل النصية القصيرة، يتم توجيه رسائل RCS عبر اتصال بيانات الهاتف المحمول أو رابط Wi-Fi، مع تشغيل الرسائل القصيرة كبديل. لهذا السبب، من المحتمل ألا يتم تطبيق البروتوكول القديم في أي وقت قريب.

الشيء الوحيد المهم الذي يجب تذكره حول RCS هو أنه لم يتم تصوره أبدًا كبديل أو منافس لتطبيقات المراسلة الفورية. إن RCS هو في جوهره بروتوكول اتصال بين شركات الهاتف المحمول وبين الهاتف وشركة الاتصالات. لا يتطلب الاستفادة من RCS الاشتراك في خدمة جديدة. طالما أن هاتفك ومشغل شبكة الجوال يدعمان RCS، وأنك تستخدم تطبيقًا متوافقًا مثل تطبيق الرسائل من Google، فيمكنك الاستفادة من كل ما يقدمه البروتوكول - بشرط أن يلتقي الشخص أو الأشخاص الذين تراسلهم بالطبع نفس تلك المتطلبات.

كيف يتناسب iMessage مع كل هذا؟

أعلنت شركة أبل عن تطبيق iMessage في يونيو 2011، قبل أشهر قليلة من وفاة ستيف جوبز في وقت لاحق من نفس العام. على عكس RCS، iMessage هو بروتوكول مراسلة خاص يتم التحكم فيه حصريًا بواسطة Apple وهو متاح (باستثناء بعض الحلول غير الرسمية) فقط على أجهزة iPhone وiPad وApple Watch وMac. بدءًا من عام 2024، تخطط Apple لدمج دعم RCS في تطبيق الرسائل الخاص بها. ومع ذلك، في الوقت الحالي لا يتواصل البروتوكولان مع بعضهما البعض. على هذا النحو، سيتم تعيين تطبيق الرسائل من Apple افتراضيًا على الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة عندما يحاول المستخدمون إرسال النصوص وملفات الوسائط إلى شخص لديه هاتف يعمل بنظام Android.

من وجهة نظر مستخدم iMessage، يمكن أن يشعر وكأن مستخدمي Android عالقون في عصر المراسلة القديم - على الرغم من أن الأخير ليس مخطئًا في هذا الموقف. نظرًا لاعتماد iMessage على الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة للاتصالات بنظام Android، ينتهي الأمر بملفات الوسائط مقسمة إلى وحدات بكسل، ولا توجد أي إيصالات قراءة أو مؤشرات كتابة وننسى محاولة إشراك العديد من مستخدمي iPhone وAndroid في دردشة جماعية واحدة.

كيف وصلنا إلى هنا؟

على الرغم من أن العمل على RCS بدأ قبل أن تعلن شركة Apple عن iMessage، إلا أن البروتوكول كان به عيب رئيسي واحد أدى إلى بطء طرحه. إن RCS هو مشروع لأصحاب المصلحة المتعددين يتضمن مشاركة GSMA، وهي هيئة تجارية تمثل مصالح صناعة الاتصالات المتنقلة بشكل عام. في عام 2015، اتخذت جوجل أكثر نشاطا دور في انتشار RCS عندما استحوذت على Jibe Mobile. باستخدام تقنية Jibe كقاعدة، فإن Google هي التي توفر فعليًا الغراء الذي يربط نظام RCS البيئي معًا، ولكن لفترة طويلة، قامت الشركة بعمل ضعيف في مواءمة جميع المشاركين في RCS نحو هدف مشترك.

في الواقع، تميزت الأيام الأولى لـ RCS ببدايات خاطئة، حيث شكلت بعض شركات الاتصالات، بما في ذلك مجموعة مكونة من AT&T وT-Mobile وVerizon، مشروعًا مشتركًا قصير الأجل لدفع البروتوكول إلى الأمام قبل أن تنضم في النهاية إلى Google. حتى أن شركة Samsung فعلت شيئًا خاصًا بها لفترة من الوقت قبل أن توافق أيضًا في النهاية على جعل تطبيق الرسائل من Google هو تطبيق المراسلة الافتراضي الذي تشحنه على الهواتف في الولايات المتحدة.

ولهذا السبب، لم يكن لدى شركة أبل سبب وجيه لاعتماد نظام RCS. ففي نهاية المطاف، لماذا قد يمنح منافسًا متلعثمًا هدية مجانية؟ وفي العام الماضي، بدا أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لتغير الوضع في أي وقت قريب. قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في مؤتمر Code Conference في عام 2022 عندما سُئل عن رسائل RCS: "لا أسمع مستخدمينا يطلبون أن نبذل الكثير من الطاقة في ذلك". وكانت كلمته الأخيرة في هذا الشأن هي "اشتري لوالدتك جهاز iPhone".

ولكن في العام الماضي أيضًا أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق والخدمات الرقمية (DMA) التاريخي. ويتطلب التشريع من "حراس البوابة" عدم تفضيل أنظمتهم الخاصة أو تقييد أطراف ثالثة من التفاعل داخلها. حراس البوابة هم أي شركة تستوفي مؤهلات مالية واستخدامية محددة. شركة أبل، وفقا للقانون، هي إحدى هذه الشركات.

في بداية نوفمبر، أرسلت جوجل إلى المفوضية الأوروبية مدعيةً أن iMessage ينتهك DMA. ربما ليس من قبيل الصدفة أن إعلان Apple عن RCS تزامن مع الموعد النهائي للشركات لتقديم الطعون أمام DMA في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن شركة Apple تتنافس على تخصيصات DMA الخاصة بها. تفاصيل شكاوى الشركة ليست علنية، لكن بلومبرج ذكرت الأسبوع الماضي أن شركة آبل تخطط لتحدي تسميات حارس البوابة لكل من iMessage ومتجر التطبيقات.

هل يعني دعم Apple لـ RCS نهاية الفقاعات النصية الخضراء على iPhone؟

من السابق لأوانه معرفة ذلك. قدمت شركة Apple يوم الخميس بعض التفاصيل الثمينة حول كيفية تخطيطها لعرض ومعالجة رسائل RCS على أجهزتها. علاوة على ذلك، لاحظت الشركة أن iMessage "سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple". ومع ذلك، حتى لو كنت تأخذ هذا البيان على أنه يعني أن iMessage سيستمر في عرض النصوص من أجهزة غير تابعة لشركة Apple بشكل مختلف عن تلك المرسلة من iPhone أو iPad أو Mac، فإن اعتماد Apple لـ RCS سيؤدي إلى تجربة مستخدم أفضل لكل من iOS وAndroid المستخدمين.

مرة أخرى، تحتاج شركة Apple إلى تقديم تفاصيل، ولكن من السهل تصور المستقبل حيث يعرض تطبيق الرسائل، بفضل RCS، الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة المرسلة من هواتف Android بشكل صحيح، ويسمح لمستخدمي iOS وAndroid بالمشاركة في الدردشات الجماعية. دون أن ينكسر شيء. وفي يوم الخميس، قالت شركة Apple أيضًا إنها ستعمل مع أعضاء GSMA لتحسين بروتوكول الملف الشخصي الحالي، مع التركيز على إضافة التشفير الشامل إلى المعيار.

بطبيعة الحال، من الصعب الإجابة على ما إذا كانت إمكانية التشغيل البيني هذه ستنهي الوصمة المحيطة بالفقاعات الخضراء.