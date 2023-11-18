الحالة المرورية بالطرق العامة بالقاهرة والجيزة صباح اليوم السبت

شهدت الطرق الرئيسية والميادين والمحاور في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم السبت، حالة من الانتظام المروري، مع وجود رجال المرور لتسيير حركة السيارات دون وجود عوائق أو سلبيات تؤثر على حركة المركبات.

شهدت محافظة الجيزة حالة من الانتظام المروري، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر بعض الكثافات المتحركة، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحدد.

كما ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وانتظمت الحالة المرورية في الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة كثافة مرورية بسبب أعمال الإنشاء التي تتم، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

أمن القاهرة يضبط عددا من جرائم السرقة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات مكافحة السرقات والمخدرات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى ، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

وضبط عامل مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

وضبط عامل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته جزء من المبلغ المالى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وكذا ضبط ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وبحوزته سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" ومجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" باستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه.

كما تم ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وفي مجال حيازة الأسلحة ، فقد تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.