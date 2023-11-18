منخفض جوي يضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. والأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، اليوم السبت، من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

عدم استقرار الاحوال الجوية

وأضافت الهيئة، أن هناك حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.

الطقس السائد معتدل نهارًا

وذكرت، أن الطقس السائد معتدل نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث أنه مع اقتراب المنخفض مساءًا تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الامطار، وتنشط الرياح وترتفع الامواج.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 27