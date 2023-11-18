سيد معوض مستاء من استبعاد ثلاثي المنتخب ويتوقع مردود سلبي أمام سيراليون

كشف سيد معوض لاعب منتخب مصر السابق عن أهمية فوز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية نظيفة في تصفيات كأس العالم.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية، الفوز الكبير كان مهما للغاية نحو الصعود لبطولة كأس العالم 2026

وأضاف : قرار روي فيتوريا بشأن استبعاد ثلاثي منتخب مصر إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد لم يكن له مبرر، كان عليه أن يقدر حالة الضيق والحزن من جانب اللاعبين.

وأكمل لم يحدث موقف مشين وكان لابد من استمرارهم، قد يكون تدربوا بشكل غير قوي، على أن يتم الحديث معهم بعد ختام المعسكر، بدلًا من التأثير على باقي زملائهم في المنتخب.

وأضاف: كان من الأفضل انتظار لقاء سيراليون، وسيكون هناك ردود فعل كبير من جماهير الأندية، لم يُعد هناك جمهور لمنتخب مصر، في ظل ابتعاد الكثيرين عن دعم ومساندة المنتخب الوطني مؤخرًا، وقرار فيتوريا سيكون له مرود سلبي قبل المباراة المقبلة.