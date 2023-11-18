جاتوش بانوم نجم إثيوبيا يمدح محمد صلاح

أشاد جاتوش بانوم، لاعب المنتخب الإثيوبي، لدبعد المستويات التي يقدمها محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، مع الفراعنة والريدز.



ونجح "مو" صلاح في قيادة منتخب مصر للفوز على جيبوتي بنتيجة 6/0، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي أول أمس الخميس.



تصريحات لاعب إثيوبا

تحدث جاتوش بانوم، لاعب المنتخب الإثيوبي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "الجنيع سيقاتل في كل لقاء من أجل تحقيق التأهل"

وتابع: "لكنني لا أعرف من يستطيع التأهل في النهاية، هذا يعتمد على النقاط التي سيجمعها كل فريق".

بينما علق على المستويات التي يقدمها محمد صلاح، فقال: "بالتأكيد، مو لديه فرصة ليصبح هداف التصفيات، هذا ما يفعله في إنجلترا أيضًا، هذا أمر سهل بالنسبة له، انظروا لما يفعله مع ليفربول".

بينما علق على إمكانية عودته للدوري المصري مجددًا فقال: "نعم قد أعود مجددًا إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن النجم الإثيوبي لعب في الدوري المصري من قبل في الجونة وحرس الحدود.