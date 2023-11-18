كوميدي لايت علي عقيل يكشف تفاصيل مشاركته فى حياة باهتة

كشف الفنان علي عقيل عباس، عن مشاركته فى فيلم "حياة باهتة" الذي يقوم بتصويره في الوقت الحالي، بمشاركة عدد من خريجي السينما ومبادرة "ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

موضوعات مقترحة



نقابة التشكيليين تنعى الفنان الشاب عسران عبد الفتاح

عازف العود والمؤلف الموسيقي العالمي هشام عصام يتألق على مسرح معهد الموسيقى

عازف العود والمؤلف الموسيقي العالمي هشام عصام يتألق على مسرح معهد الموسيقى

توقيع 6 دواوين وأمسية شعرية في فعاليات ثالث أيام "مهرجان الأقصر للشعر العربي"

توقيع 6 دواوين وأمسية شعرية في فعاليات ثالث أيام "مهرجان الأقصر للشعر العربي"

وأكد علي عقيل أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي لايت، أنه يتمنى أن ينال الفيلم إعجاب جمهوره، ويشارك به فى المهرجانات الدولية.

فيلم "حياة باهتة" بطولة حنان سيد، محمد أحمد، حمادة الوالي، وآخرين، ومن تأليف سعيد فرج، وإخراج محمد سيد