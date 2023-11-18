وزارة الخارجية السعودية توضح مزايا وظائفها الشاغرة بسفارة نيودلهي

وظائف وزارة الخارجية السعودية بسفارة المملكة في نيودلهي، اهتم الكثير من السعوديين الباحثين عن فرصة عمل بوظائف وزارة الخارجية التي أعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية مؤخرًا بنظام التعاقد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة ونشرت:" وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية (رجال - نساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في نيودلهي"، موضحة المزايا التي تمنحها للعاملين بتلك الوظائف وهي:

أجر شهري.

بدل سكن.

تأمين طبي.

تذاكر سنوية.

بدل رسوم للأبناء في الخارج.

بدلات أخرى.

وأوضحت أن الوظائف هي: ( سكرتير تنفيذي، وظيفة إدارية مساندة، أخصائي قانوني، أخصائي أمني، مشرف حاسب آلي، مترجم لغة هندية).

وشددت على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظائف لديها، مشيرة إلى أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف ومنها:

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جدا. إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة. إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار (ILETS) أو لغة البلد المضيف. أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يتعهد خطياً بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أخر موعد للتقديم على وظائفها يكون يوم الأربعاء الموافق 8 جماد أول 1445هـ، 22 نوفمبر 2023م.